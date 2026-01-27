Байден обвинил администрацию Трампа в запугивании сограждан

Поводом для заявления экс-президента США стала гибель двух американцев, Алекса Претти и Рене Гуд, в ходе недавних протестов в Миннеаполисе

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Экс-президент США Джо Байден выступил с резкой критикой руководства страны, заявив, что администрация президента Дональда Трампа целенаправленно действует против собственных граждан. Об этом он написал в X, комментируя гибель людей в Миннеаполисе.

"Жители [штата] Миннесоты достаточно натерпелись от рук этой администрации. Насилию и террору нет места в Соединенных Штатах, особенно когда наше собственное правительство выбирает целью американских граждан. Мы не та нация, которая расстреливает своих граждан на улицах или попирает Четвертую поправку [к Конституции США, которая запрещает необоснованные обыски, досмотры и изъятия документов и личного имущества]", - заявил Байден.

Поводом для заявления стала гибель двух американцев, Алекса Претти и Рене Гуд, в ходе недавних протестов в Миннеаполисе. Байден подчеркнул, что правосудие требует проведения "полного, честного и прозрачного расследования" их гибели. По его убеждению, ни один человек, включая президента, не вправе разрушать основы американских ценностей и терроризировать соседей.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда сотрудники попытались отобрать у него оружие. 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь, женщина умерла от полученных ранений.