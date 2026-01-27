Лидеры Бразилии и Франции обсудили создание Совета мира

Луис Инасиу Лула да Силва и Эмманюэль Макрон сошлись в том, что действия организации должны соответствовать решениям СБ ООН

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Создание Совета мира по инициативе президента США Дональда Трампа, а также последующие действия этой организации должны соответствовать решениям Совета Безопасности ООН. Об этом заявили президенты Бразилии и Франции Луис Инасиу Лула да Силва и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора.

"Президенты обсудили предложение США создать Совет мира. <…> Лидеры выступили за укрепление Организации Объединенных Наций и сошлись в том, что инициативы в области мира и безопасности должны соответствовать решениям Совета Безопасности, принципам и целям Устава ООН", - говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии.