Парламент Франции отклонил восьмой с начала работы кабмина вотум недоверия
ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило еще одну резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню. Об этом свидетельствуют итоги голосования в нижней палате, заседание которой транслировалось на ее сайте.
Эта резолюция стала восьмой с начала работы второго правительства Лекорню, сформированного 12 октября 2025 года, и уже четвертой за последнюю неделю. Ее внесла правая партия "Национальное объединение". Депутаты от этой партии выразили недовольство решением Лекорню принять третью и заключительную часть закона о госбюджете в обход парламента.
В этот раз за отставку правительства проголосовали 140 депутатов. Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 из 577 голосов.
Ранее депутаты отклонили аналогичную резолюцию, внесенную левой партией "Неподчинившаяся Франция".
В своем законе о бюджете на 2026 год правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд.