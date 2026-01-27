Парламент Франции отклонил восьмой с начала работы кабмина вотум недоверия

За отставку правительства проголосовали 140 депутатов из необходимого числа в 289

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило еще одну резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню. Об этом свидетельствуют итоги голосования в нижней палате, заседание которой транслировалось на ее сайте.

Эта резолюция стала восьмой с начала работы второго правительства Лекорню, сформированного 12 октября 2025 года, и уже четвертой за последнюю неделю. Ее внесла правая партия "Национальное объединение". Депутаты от этой партии выразили недовольство решением Лекорню принять третью и заключительную часть закона о госбюджете в обход парламента.

В этот раз за отставку правительства проголосовали 140 депутатов. Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 из 577 голосов.

Ранее депутаты отклонили аналогичную резолюцию, внесенную левой партией "Неподчинившаяся Франция".

В своем законе о бюджете на 2026 год правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд.