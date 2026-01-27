Венгрия сохранит "нулевую терпимость к наркотикам", несмотря на давление ЕС

Венгерский уполномоченный по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Ласло Хорват отметил, что Брюсселю явно не нравится такое поведение Будапешта, но его позиция останется без изменений

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 27 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии не откажется от своей политики "нулевой терпимости к наркотикам", несмотря на возможные штрафы и давление со стороны руководства Евросоюза. Об этом заявил венгерский уполномоченный по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Ласло Хорват, комментируя решение Суда ЕС.

Ранее высшая судебная инстанция сообщества признала Венгрию виновной в том, что она нарушила право ЕС выражать единую позицию всех своих стран по международным вопросам. В 2020 году при голосовании в Комиссии ООН по наркотическим средствам венгерский представитель - в отличие от других европейцев - не поддержал исключение каннабиса из списка наркотических веществ, составленного в соответствии с международной конвенцией от 1961 года. Венгрия заплатит судебные издержки и может быть подвергнута штрафу, если вновь будет действовать вразрез с согласованной линией ЕС.

Хорват отметил, что Брюсселю явно не нравится такое поведение Будапешта, но его позиция останется без изменений. "Мы придерживаемся нулевой терпимости [в отношении наркотиков] и не повторяем ошибок других людей", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, это означает, что венгерские власти не делают различий между легкими и тяжелыми, вредными и менее вредными наркотиками, запрещая любые из них. "За каждой дозой наркотиков стоит организованная преступность. Каждая доза наркотиков отравляет и подвергает опасности детей и молодежь", - отметил уполномоченный.

Он подтвердил, что правительство Венгрии "не согласно с ослаблением запретов на наркотики и с уступками", на которые пошел Евросоюз. В последние годы в некоторых европейских странах, а также во многих штатах США было разрешено рекреационное употребление каннабиса.

Хорват подчеркнул, что Венгрия не изменит свою позицию, "даже если ее за это накажут". "Мы не хотим ввозить наркотики в Венгрию, мы хотим вымести их из Венгрии", - подчеркнул уполномоченный, напомнив, что за последний год венгерские власти значительно активизировали борьбу с распространением и употреблением наркотиков.

Классификация наркотических веществ, в том числе каннабиса, а также изменения в международной конвенции стали еще одной областью серьезных разногласий между правительством Венгрии и руководством ЕС. Будапешт и Брюссель сохраняют также острые противоречия по таким вопросам, как миграция, права сексуальных меньшинств, конфликт на Украине.