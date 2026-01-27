Al-Ikhbariya: в Хасеке и Камышлы разместят силы безопасности Сирии

Курды согласились на такой шаг в ходе переговоров в Дамаске с президентом арабской республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа

Редакция сайта ТАСС

© Abdulmonam Eassa/ Getty Images

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Силы внутренней безопасности Сирии будут размещены в Хасеке и Камышлы - крупнейших городах на северо-востоке страны, населенных курдами. Как передает телеканал Al-Ikhbariya, об этом объявлено по итогам переговоров в Дамаске президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа с командующим курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюмом Абди.

По информации телеканала, стороны достигли соглашения о прекращении военных действий на всех фронтах и выводе курдских формирований из городов на северо-востоке Сирии.

В дальнейшем курдские бойцы вольются в состав правительственных войск и силовых структур. Процесс их интеграции будет проходить в соответствии с планом, который будет учитывать интересы обеих сторон.