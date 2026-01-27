Стармер пообещал вывести из "ледникового периода" отношения Великобритании с КНР

Британия перешла от золотого века к ледниковому периоду, отметил премьер-министр Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено укрепить отношения с КНР, которые были подпорчены в последние годы, и вывести их из "ледникового периода". Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, слова которого приводит журнал The Spectator.

"Великобритания перешла от золотого века к ледниковому периоду в отношениях с Китаем, однако нынешнее правительство будет следовать последовательной стратегии", - отметил глава британского правительства. Отмечается, что эти высказывания были сделаны на встрече с членами кабинета министров в преддверии визита Стармера в КНР.

Визит британского премьера в Китай начнется 28 января и продлится до 31 января. Стармер проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Британская делегация включает министров экономического блока и представителей бизнеса. Ожидается, что стороны подпишут ряд соглашений в сфере торговли и инвестиций. Стармер станет первым британским премьером с 2018 года, который посетит Пекин. Последний раз подобную поездку совершила Тереза Мэй.

В 2015 году премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон провозгласил "золотую эру" в отношениях с КНР, активно продвигая необходимость китайских капиталовложений в королевство. В 2022 году премьер Риши Сунак призвал пересмотреть подход к Китаю. После этого в марте 2023 года кабмин Великобритании опубликовал обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики, в которой Китай был назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.