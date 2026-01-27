Франция в G7 выступает против односторонних мер

Французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр "указал на необходимость сохранять отношения, основанные на доверии и уважении общих принципов суверенитета и территориальной целостности"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Франция в Группе семи выступает против преодоления разногласий путем применения односторонних мер и призывает все страны - участницы "семерки" (G7) к тесному сотрудничеству. Об этом говорится в коммюнике по итогам совещания министров экономики и финансов G7 под председательством Франции.

"В ходе обмена мнениями со своими коллегами по G7 министр экономики и финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что необходимо отдавать предпочтение диалогу и поиску общих решений, а не односторонним мерам для ответа на нынешние международные разногласия", - отмечается в тексте.

Не упоминая прямо ситуацию вокруг Гренландии, в ведомстве сообщили, что Лескюр "указал на необходимость сохранять отношения, основанные на доверии и уважении общих принципов суверенитета и территориальной целостности".

В совещании приняли участие министры экономики и финансов всех стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), представители Евросоюза, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и глава Всемирного банка Аджай Банга.

Франция с января 2026 года председательствует в Группе семи. Саммит "семерки" пройдет 15-17 июня в Эвиане.