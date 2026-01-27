Трамп: США перестанут поддерживать Ирак, если премьером станет аль-Малики

Когда экс-премьер занимал пост в прошлый раз, страна скатилась в бедность и хаос, заявил американский лидер

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон перестанет оказывать поддержку Ираку, если правительство страны возглавит Нури аль-Малики, уже занимавший пост премьера с мая 2006 года по август 2014 года.

"Я слышал о том, что великая страна Ирак может принять очень плохое решение о восстановлении Нури аль-Малики в должности премьер-министра. Последний раз, когда он был у власти, страна скатилась в бедность и тотальный хаос. Нельзя допустить, чтобы это вновь произошло", - написал Трамп в Truth Social.

"США в случае его избрания из-за его немыслимой политики и идеологии больше не будут помогать Ираку, а в отсутствие нашей помощи у Ирака нет шансов на успех, процветание и свободу", - заявил хозяин Белого дома.

Ранее информационный портал Shafaq News выступил с утверждением, что президент Ирака Абдель Латиф Рашид снял свою кандидатуру с выборов в Совете представителей (парламенте) страны. Таким образом, за пост президента Ирака будут бороться 18 кандидатов.

В конце 2025 года иракский парламент избрал Хейбата аль-Халбуси своим председателем. Согласно конституции страны, в течение последующих 30 дней депутатам предстоит выбрать президента республики, а тот должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьер-министра. 24 января Координационный совет, объединяющий представителей большинства шиитских блоков и партий Ирака, официально объявил о выдвижении кандидатом на должность главы нового правительства страны аль-Малики.

Согласно иракской конституции, пост президента страны должен занимать курд, должность премьер-министра - представитель конфессии мусульман-шиитов, а председателя парламента - представитель общины мусульман-суннитов.