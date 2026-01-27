Эрдоган обсудил по телефону с Трампом ситуацию в Сирии

Также президенты Турции и США поговорили о работе Совета мира по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Burhan Ozbilici

АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, обстановку в секторе Газа, работу Совета мира.

"Наш президент провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, текущую ситуацию в Сирии, работу Совета мира по Газе. Наш президент заявил, что Турция придает большое значение полному выполнению соглашения о прекращении огня и интеграции [курдской коалиции в ВС] в Сирии и внимательно следит за этим процессом в координации с властями США и Сирии. Эрдоган заявил, что надеется на плодотворную работу Совета мира по Газе, и выразил уверенность, что прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и восстановление города проложат путь к прочному миру в нашем регионе", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Президенты обсудили "торговые отношения, в частности в оборонной промышленности". "В ходе разговора Эрдоган заявил, что его страна продолжит предпринимать шаги по укреплению сотрудничества Турции и США и что развитие отношений во всех областях отвечает интересам обеих стран", - говорится в сообщении.