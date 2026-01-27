Совбез ООН продлил мандат миссии по поддержанию перемирия в Йемене

Документ был подготовлен Великобританией, за него высказались 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались от голосования

Редакция сайта ТАСС

ООН, 27 января. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН проголосовал за проект резолюции, который в последний раз продлевает на два месяца мандат Специальной миссии ООН в поддержку перемирия в Ходейде (МООНСХ), передает корреспондент ТАСС.

Документ был подготовлен Великобританией, за него высказались 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались от голосования. "Российская Федерация воздержалась по подготовленному британскими коллегами проекту резолюции СБ ООН, в последний раз продлившему мандат миссии ООН в Ходейде перед началом процесса ее ликвидации, - сказала в ходе выступления после голосования заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. - Не стали блокировать принятие текущей резолюции исключительно ввиду обращений представителей Йемена как принимающей стороны, а также некоторых наших региональных партнеров. В принципиальном плане не согласны с заложенной авторами в этот документ идеей о том, что МООНСХ неэффективна и не способна должным образом исполнять возложенный на нее мандат, а потому ее деятельность необходимо в кратчайшие сроки свернуть".

Российский дипломат отметила, что с момента своего учреждения в 2019 году миссия "играла и продолжает играть важную стабилизирующую роль "на земле", несмотря на возникающие время от времени оперативные трудности с выполнением своего мандата". "Твердо убеждены, что на нынешнем этапе усилия Совета Безопасности в Йемене должны быть сконцентрированы в первую очередь на содействии всеобъемлющей нормализации и создании условий для запуска инклюзивного межйеменского диалога. Вряд ли сворачивание одного из немногих остающихся в стране ооновских присутствий, к тому же имеющих устойчивые рабочие контакты со всеми влиятельными политсилами "на земле", будет этому способствовать", - резюмировала она.