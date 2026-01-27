Сийярто согласился с Сибигой, что Венгрия не пустит Украину в ЕС

По словам главы венгерского МИД, "украинцы принесут войну" в Евросоюз

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 января. /ТАСС/. Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил согласие с украинским коллегой Андреем Сибигой, заявившего, что Венгрия не пустит Украину в Евросоюз.

Комментируя интервью Сибиги одному из украинских новостных порталов, Сийярто отметил: "В том, что Андрей Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он нападает на нас, нет ничего нового". "Однако в этом интервью у министра была фраза, с которой мы полностью согласны: "Венгрия является единственным препятствием на пути вступления Украины в ЕС". Это абсолютная правда", - написал глава венгерского МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подтвердил, что пока нынешнее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном находится у власти, "Украина не будет членом Европейского союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС".

Сийярто напомнил, что поспешный прием Украины в сообщество означал бы также финансирование этой страны за счет европейских налогоплательщиков и разрушение экономики ЕС. "Наши фермеры разорились бы из-за своего некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как перевалочный пункт. Пока мы у власти, ничего подобного не произойдет", - заверил министр.

Он также пояснил, что именно поэтому Украина вмешивается в предстоящие в Венгрии парламентские выборы и заинтересована в том, чтобы на них победила оппозиционная партия "Тиса". По словам Сийярто, на выборах 12 апреля, по сути, будет решаться вопрос: "Мир или война? Венгрия или Украина?"

Ранее венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с вмешательством Украины в избирательный процесс в Венгрии.