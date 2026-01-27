Трамп вновь заявил, что власти Кубы близки к падению

После американской военной операции в Венесуэле американский президент уже несколько раз выражал мнение о том, что государственный строй на острове может пасть

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выступил с утверждением о том, что правительство и экономика Кубы близки к падению.

"Куба достаточно скоро провалится. Куба действительно является страной, которая очень близка к тому, чтобы потерпеть провал", - считает глава американской администрации. "Они (кубинские власти - прим. ТАСС) получали деньги и нефть от Венесуэлы. Больше они этого не получают", - сказал Трамп, беседуя во вторник с журналистами в Де-Мойне (штат Айова), куда он прибыл с рабочей поездкой. "Посмотрим, что случится с Кубой", - добавил глава Белого дома.

После американской военной операции в Венесуэле он уже несколько раз выражал мнение о том, что государственный строй на Кубе может пасть. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркивал, что Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу. По словам президента, такой диалог возможен "на основе суверенного равенства, взаимного уважения, принципов международного права и взаимной выгоды, без вмешательства во внутренние дела" и при полном уважении Соединенными Штатами независимости Кубы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп провозгласил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.