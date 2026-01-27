Трамп заявил, что у США очень сильные позиции в Венесуэле

Соединенные Штаты собираются хорошо заработать на продаже венесуэльской нефти, заявил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп 27 января заявил, что США обладают очень сильными позициями в Венесуэле и собираются заработать много денег от продажи венесуэльской нефти.

"Я вам скажу вот что, мы имеем очень сильные позиции в Венесуэле. Мы собираемся получить много денег для Венесуэлы", - сказал американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома во время своей рабочей поездки в штат Айова.

"И мы прекрасно работаем с Венесуэлой. Я скажу вам, что теперь у них все будет лучше, чем когда-либо, чем когда-либо было. И мы заработаем для них много денег, а также много денег для нашей страны. У нас очень хорошие отношения с лидерами Венесуэлы, и мы будем их поддерживать", - добавил Трамп.