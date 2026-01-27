Трамп вновь допустил возможность баллотироваться в президенты США на третий срок

Своим сторонникам американский лидер заявил об "отличных рейтингах"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) вновь допустил возможность участия в выборах главы государства 2028 года. Соответствующее заявление он сделал 27 января в беседе со своими сторонниками во время рабочей поездки в Де-Мойн (штат Айова).

"У нас отличные рейтинги, лучше, чем когда-либо. Только подумайте об этом. Если бы я вновь баллотировался, если я буду вновь баллотироваться, будет ли кто-то рад этому", - задался вопросом Трамп под аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся. Глава Белого дома выразил надежду на то, что представители Республиканской партии одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.

В ноябре 2025 года Трамп заверил, что даже не думает о возможности вновь принять участие в президентских выборах в США, и отказался уточнить, кого рассматривает в качестве своего вероятного преемника. 22-я поправка к конституции, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее Трамп неоднократно допускал возможность добиваться избрания главой государства на третий срок. О таких перспективах заявлял бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.

Трамп во второй раз одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017-2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.