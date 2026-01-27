В Саудовской Аравии исключили использование неба королевства для ударов по Ирану
ДОХА, 28 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию для проведения атак против Ирана. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом заявил премьер-министр и наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Как отмечается в заявлении, которое опубликовало Саудовское агентство печати, наследный принц подчеркнул, что "Саудовская Аравия не допустит использования своего воздушного пространства или территории для каких-либо военных действий против Исламской Республики Иран". В свою очередь Пезешкиан проинформировал Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о ходе переговоров по иранской ядерной программе, а также сообщил ему о текущей ситуации в стране.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы против Ирана в связи с протестами в исламской республике. 23 января американский лидер сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли.