В Саудовской Аравии исключили использование неба королевства для ударов по Ирану

Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что не допустит использование территории страны для военных действий против исламской республики

ДОХА, 28 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию для проведения атак против Ирана. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом заявил премьер-министр и наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Как отмечается в заявлении, которое опубликовало Саудовское агентство печати, наследный принц подчеркнул, что "Саудовская Аравия не допустит использования своего воздушного пространства или территории для каких-либо военных действий против Исламской Республики Иран". В свою очередь Пезешкиан проинформировал Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о ходе переговоров по иранской ядерной программе, а также сообщил ему о текущей ситуации в стране.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы против Ирана в связи с протестами в исламской республике. 23 января американский лидер сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли.