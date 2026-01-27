Трамп вновь заявил, что Демпартия США может пытаться подвергнуть его импичменту

По словам американского лидера, демократы уже дважды так делали, но он быстро одерживал победу

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в случае поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, демократы попытаются подвергнуть его импичменту.

"Они, вероятно, попытаются подвергнуть меня импичменту, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Они уже делали это раньше. Они дважды делали это, но я очень легко и быстро одерживал победу".

Трамп выразил уверенность в том, что на этот раз демократы также "найдут что-нибудь" в качестве причины подвергнуть его импичменту. "Они скажут, что он поехал в Айову и несправедливо говорил с людьми. Ему нельзя так делать. Давайте объявим ему импичмент", - предположил американский лидер.

Трамп является первым президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды. Оба случая касались его первого президентского срока, имели место в 2019 и 2021 годах и были отклонены в Сенате Конгресса.