Нетаньяху: Израиль при атаке Ирана ответит с силой, которую Тегеран не видел

По словам премьер-министра еврейского государства, "иранская ось пытается восстановиться, но Израиль не позволит ей этого сделать"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Израиль в случае атаки со стороны Ирана ответит с силой, которую Тегеран еще не видел. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Если Иран совершит серьезную ошибку и нападет на Израиль, мы ответим с такой силой, которой Иран еще не видел", - сказал он. По словам Нетаньяху, Израиль летом 2025 года "нанес серьезный удар по Ирану и его сателлитам". "Сейчас иранская ось пытается восстановиться, но Израиль не позволит ей этого сделать", - добавил израильский премьер.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня 2025 года.