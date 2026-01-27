Премьер Канады отрицает, что отказался от критики в адрес внешней политики США

Марк Карни отметил, что сообщил об этом американскому президенту Дональду Трампу

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады отрицает, что открестился в разговоре с президентом США Дональдом Трампом от критики в адрес внешней политики Вашингтона.

"Чтобы совершенно ясно дать понять, и я заявил то же самое президенту [Трампу]: я не отказываюсь от своих слов, произнесенных в Давосе", - отметил Карни, беседуя во вторник с журналистами и комментируя высказывания министра финансов США Скотта Бессента. Последний ранее утверждал в интервью телеканалу Fox News, что канадский лидер в состоявшейся 26 января телефонной беседе с Трампом фактически взял назад свои "крайне неудачные" слова, представлявшие собой резкую критику нынешнего курса Вашингтона в отношении ряда зарубежных союзников и партнеров.

"Было ясно, что речь шла о более широком спектре вопросов. И Канада оказалась первой страной, которая поняла изменения в торговой политике Соединенных Штатов, которые он (Трамп - прим. ТАСС) инициировал. И мы на это реагируем", - сказал Карни. С его точки зрения, Оттава на это реагирует "позитивно, выстраивая [новые] партнерства за рубежом".

Кроме того, премьер сообщил, что беседа состоялась по инициативе Трампа. Прошел "очень хороший разговор", в ходе которого были затронуты в том числе такие темы, как "ситуация на Украине, Венесуэла, безопасность в Арктике", уточнил Карни. В детали он вдаваться не стал.

Выступая 20 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), канадский премьер, по сути, признал, что времена коллективного Запада и навязываемого им миропорядка, основанного на правилах, ушли в прошлое и не вернутся. Между США и как минимум частью союзников Вашингтона имеет место разрыв, который "требует большего, чем адаптация", он "требует честного взгляда на существующий мир <...>", сказал Карни. По его словам, "старый порядок не вернется". Он также фактически назвал США гегемоном, отметив, что союзники Вашингтона конкурируют друг с другом "за то, чтобы быть самыми услужливыми". Карни констатировал, что "это не суверенитет".

Трамп в собственном выступлении на ВЭФ 21 января упрекнул Карни в неблагодарности. Канада "жива благодаря США", убежден хозяин Белого дома. "Марк, помни об этом, когда в следующий раз будешь выступать с заявлениями", - добавил американский президент, обращаясь к канадскому премьеру.