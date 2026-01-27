ТАСС: военная разведка Финляндии хочет получить право на слежку в жилье

Действующие правила не позволяют прослушивать чужие дома, если там встречаются сотрудники иностранной разведки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Военная разведка Финляндии добивается пересмотра законодательства для получения права вести разведдеятельность в помещениях, используемых для постоянного проживания. Об этом говорится в выпущенном в 2026 году обзоре, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Если, например, сотрудники иностранной разведки встречаются в чьем-то доме, военная разведка не может использовать методы сбора информации, чтобы прослушать разговор", - отмечают авторы документа, называя действующий запрет "значительным барьером".

Министерство юстиции Финляндии создало рабочую группу для оценки необходимых изменений в конституции страны, которые позволили бы спецслужбам вести разведку в жилых помещениях.