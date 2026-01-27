Нетаньяху: Израиль не допустит создания палестинского государства в Газе

По словам израильского премьера, восстановления анклава до демилитаризации и разоружения ХАМАС не произойдет

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Израиль не позволит создать палестинское государство на территории сектора Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Я слышал заявления о том, что мы позволим создать палестинское государство в Газе. Этого не произошло и не произойдет", - сказал Нетаньяху. Он добавил, что Израиль не допустит "восстановления Газы до демилитаризации" сектора и разоружения радикального движения ХАМАС и не позволит присутствия в анклаве турецких и катарских военнослужащих. "Израиль будет поддерживать контроль над безопасностью всей территории от реки Иордан до [Средиземного] моря, и это также относится к сектору Газа", - резюмировал глава кабмина еврейского государства.

Нетаньяху отметил, что после возвращения из Газы 26 января останков последнего заложника Рана Гвили Израиль "сосредоточен на выполнении двух остающихся задач [операции против радикалов] - разоружении ХАМАС и демилитаризации Газы".