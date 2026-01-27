В Белом доме разместили совместное фото Путина и Трампа на саммите в Анкоридже

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Гавриил Григоров/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Фотография, на которой президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп запечатлены на саммите в Анкоридже (штат Аляска), размещена в Белом доме.

Как сообщила 27 января в X журналист телеканала PBS Элизабет Лэндерс, снимок появился в Пальмовой комнате - тамбурном помещении между непосредственно Белым домом и его Западным крылом. Как уточнила Лэндерс, рядом с этим снимком повесили фотографию, на которой Трамп запечатлен с одной из внучек.

Из Пальмовой комнаты Белого дома можно попасть, в частности, в Розовый сад и на Южную лужайку. Свободного доступа к Пальмовой комнате, где недавно был проведен ремонт, у журналистов, имеющих постоянную аккредитацию Белого дома, нет.

Совместная фотография Путина и Трампа, размещенная в Белом доме, внешне неотличима от снимка, который американский лидер продемонстрировал журналистам 22 августа прошлого года. Трамп тогда заявил, что эту фотографию ему прислал Путин. Президент США также отметил, что сам он получился на снимке нормально, а глава российского государства - хорошо.

15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.