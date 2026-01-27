Новая правящая коалиция в Нидерландах намерена увеличить инвестиции в оборону

Лидер НПСД Дилан Йешильгёз-Зегериус заявила, что согласованный партиями проект коалиционного соглашения с соответствующими пунктами будет представлен на рассмотрение их парламентским фракциям

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Победившая на парламентских выборах в Нидерландах леволиберальная партия "Демократы-66" и ее партнеры - Народная партия за свободу и демократию (НПСД) и христианские демократы - намерены существенно нарастить инвестиции в оборону после формирования правительства. Об этом заявила лидер НПСД Дилан Йешильгёз-Зегериус.

"После напряженных переговоров мы подготовили план, подразумевающий укрепление экономики, существенные инвестиции в оборону и безопасность, сокращение госаппарата и строгую политику предоставления убежища", - написала она в X. По ее словам, 28 января согласованный партиями проект коалиционного соглашения с соответствующими пунктами будет представлен на рассмотрение их парламентским фракциям.

Ранее телеканал NOS сообщал, что три партии достигли договоренности по ключевым пунктам будущего соглашения правящей коалиции. Отмечалось, что стороны согласовали основные параметры документа, однако отдельные детали еще предстоит доработать. Ожидается, что окончательный текст соглашения будет представлен в пятницу, 30 января. Следующим этапом станет подбор кандидатов в члены кабмина.

9 января NOS сообщил, что "Демократы-66", НПСД и партия "Христианско-демократический призыв" договорились о формировании правительства меньшинства. Три партии располагают 66 из 150 мандатов в нижней палате парламента, в связи с чем будущему кабмину предстоит искать ситуативную поддержку оппозиции для принятия каждого законопроекта. По данным телеканала, НПСД настаивала на привлечении правой партии JA21 для расширения парламентской базы, однако эта идея встретила сопротивление со стороны "Демократов-66".

Досрочные выборы в нижнюю палату Генеральных штатов (парламента) прошли в Нидерландах 29 октября. Победу на них одержали "Демократы-66", получившие 26 мандатов; столько же мест завоевала крайне правая Партия свободы, уступившая леволибералам по числу голосов. НПСД заняла третье место с 22 депутатскими креслами, а "Христианско-демократический призыв" получил 18 мандатов. Итоги голосования были официально утверждены Советом по выборам Нидерландов 7 ноября.