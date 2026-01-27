Канцелярия Стармера: Британия не променяет нацбезопасность на торговлю с КНР

В развитии экономических отношений с Китаем страна при этом заинтересована, говорится в сообщении

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Великобритания заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с КНР, но не собирается отказываться от своих принципов при обеспечении национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном в преддверии его визита в Китай.

"Премьер-министр будет добиваться доступа к тем сферам, где углубленное сотрудничество с Китаем приведет к [экономическому] росту и процветанию британского народа, включая ведущий в мире сектор финансовых услуг Великобритании, креативные индустрии и экспертизу в области естественных наук. Тем не менее он ясно даст понять, что не променяет экономическое сотрудничество на национальную безопасность", - сказано в сообщении.

В канцелярии на Даунинг-стрит, 10 подчеркнули, что Стармер в ходе визита затронет темы, по которым Лондон и Пекин занимают разные позиции. Британский премьер также укажет на важность "честного и открытого диалога", несмотря на разногласия. Отмечается, что Великобритания рассматривает Китай как "ключевого игрока в глобальных цепочках поставок и растущую военную державу", которая является третьим торговым партнером королевства и обеспечивает 370 тыс. рабочих мест в стране.

Визит Стармера в Китай начинается 28 января и продлится до 31 января. Он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В состав британской делегации вошли министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл и около 60 представителей деловых кругов, культуры и спорта. В частности, вместе со Стармером в Китай отправились руководители фармацевтических компаний AstraZeneca и GSK Паскаль Сорио и Джонатан Саймондс, исполнительный директор банка Standard Chartered Билл Уинтерс, директор лондонского Музея естествознания Даг Гарр и леди-мэр лондонского Сити Сьюзан Лэнгли.

Ожидается, что стороны подпишут ряд соглашений в сфере торговли и инвестиций. Стармер станет первым британским премьером с 2018 года, который посетит Пекин. Последний раз подобную поездку совершила Тереза Мэй. После визита в Китай Стармер отправится в Токио, где встретится с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.