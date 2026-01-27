Трамп заявил о приближении крупных сил США к Ирану

Американский президент выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о приближении крупных американских сил к Ирану, выразив надежду на то, что Тегеран согласится на сделку.

Выступая перед своими сторонниками в штате Айова, Трамп обратился к теме Ирана, в очередной раз повторив тезис о том, что США в июне 2025 года "уничтожили [его] ядерные возможности". "Еще месяц, и у них появилось бы ядерное оружие, мы вынуждены были пойти на это", - заявил он, комментируя удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахан.

"Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку", - добавил президент.