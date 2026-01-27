Такаити передумала уходить в отставку при неудаче правящего блока на выборах

Премьер Японии во время выступления перед избирателями попросила позволить ей "продолжить работу"

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, публично пообещавшая уйти в отставку, если правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Общество обновления Японии" по итогам предстоящих выборов в нижнюю палату парламента не получит большинство мест, изменила свое решение. Об этом она заявила, выступая перед избирателями в префектуре Фукусима.

"Я пообещала уйти с поста премьер-министра, если ЛДП и Общество обновления Японии не получат большинства. Но позвольте мне продолжить работу", - приводит ее слова газета Mainichi. Такаити напомнила, что дважды проигрывала на выборах главы председателя правящей ЛДП, а когда наконец-то стала премьером, то правящий блок находился в меньшинстве в парламенте. "Я смогла стать премьером только после того, как склонив голову обратилась за помощью к депутатам других партий, чтобы они меня поддержали", - добавила она, призвав своих сторонников продемонстрировать поддержку правящего блока.

В Японии 27 января началась избирательная кампания перед досрочными выборами в ключевую нижнюю палату парламента, которые намечены на 8 февраля. Она станет самой короткой в послевоенной истории страны, что дает преимущество правящей коалиции во главе с премьером Санаэ Такаити, которая находится практически на пике популярности и создает трудности для оппозиции.

Согласно результатам опросов общественного мнения, наибольшей популярностью пользуется Либерально-демократическая партия, хотя уровень ее поддержки заметно отстает от рейтинга правительства, который держится в значительной степени на престиже премьера. Так, за ЛДП, согласно опросу газеты Nikkei, на выборах планируют проголосовать 40% респондентов, в то время как рейтинг самого правительства во главе с Такаити держится в районе 65%.

ЛДП в последние годы после серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента - только благодаря альянсу с партией "Общество обновления Японии" ей удалось сформировать минимальное возможное большинство (233 из 465 мест в нижней палате). Однако в последнее время премьер-министр и ее правительство завоевали крайне высокий уровень поддержки избирателей - согласно последним опросам, она держится на отметке 60-70%. Это, как рассчитывает Такаити и ее команда, может позволить правящей партии улучшить свои позиции в парламенте по результатам предстоящих выборов.