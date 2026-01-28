Дрон-разведчик НАТО впервые размещался на базе в Финляндии

Разведывательный самолет RQ-4D Phoenix действовал на авиабазе Сатакунта с лета 2025 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Разведывательный беспилотный летательный аппарат НАТО RQ-4D Phoenix летом 2025 года впервые был развернут на территории Финляндии. Об этом говорится в обзоре финской военной разведки, с которым ознакомился ТАСС.

Дроны-разведчики НАТО регулярно патрулируют акваторию как Черного, так и Балтийского моря у границ РФ.

"Летом 2025 года дистанционно пилотируемый разведывательный самолет RQ-4D Phoenix из состава Сил наблюдения и разведки НАТО впервые был развернут в Финляндии, действуя с авиабазы Сатакунта в Пирккале", - сообщается в документе.

В разведке отметили, что развертывание и использование совместных разведывательных средств усилило ситуационную осведомленность альянса. В 2025 году Финляндия председательствовала в Комитете военной разведки НАТО.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что НАТО ведет работу по расширению контингентов альянса в странах Прибалтики и их развертыванию в Финляндии. Вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс привело к дополнительному обострению ситуации.