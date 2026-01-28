В ХАМАС считают, что Израиль может совершить покушение на лидеров движения

Это может произойти на территории Турции, отметил член политбюро радикального движения Мухаммед Наззаль

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Руководство ХАМАС допускает, что Израиль может совершить покушение на представителей палестинского движения на территории Турции. Такое мнение выразил член политбюро радикального движения Мухаммед Наззаль.

"Мы не исключаем такой возможности - необязательно, что Израиль повторит катарский сценарий и нанесет удар по турецкой территории ракетами, но он может использовать и другие методы. Поэтому мы в ХАМАС понимаем, что выезд из Газы не гарантирует безопасность членам нашего руководства, те из них, кто сейчас находится в анклаве, не собираются его покидать", - подчеркнул Наззаль, чьи слова приводит египетский телеканал Al Ghad.

Член политбюро подтвердил, что ХАМАС активно продолжает переговоры с посредниками из Египта, Катара и Турции о реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В связи с этим он допустил возможность непосредственных контактов с администрацией США, отметив, что "такая встреча пока не назначена, но она может произойти в любой момент". Других подробностей касательно планируемых переговоров с Вашингтоном Наззаль пока не привел.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана американского президента Дональда Трампа, на следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Второй этап предусматривает разоружение палестинских радикалов, вывод израильских войск из сектора, размещение там международных стабилизационных сил и начало работы структур по управлению анклавом, включая учрежденный Трампом Совет мира.