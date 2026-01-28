Telegraph: Британия обсуждает предоставление своего "ядерного зонтика" Швеции

По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Великобритания обсуждает возможность предоставления своего "ядерного зонтика" Швеции. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на канцелярию премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Отмечается, что вопрос ядерного сдерживания обсуждался в ходе телефонного разговора между главой британского правительства и его шведским коллегой Ульфом Кристерссоном. По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии.

Пока не известно, идет ли речь о непосредственном постоянном или временном размещении британских носителей ядерного оружия на шведской территории или же исключительно о гарантиях использования Стокгольмом ядерного потенциала Лондона в случае конфликта. Газета подчеркнула, что Швеция, которая стала полноправным членом НАТО в марте 2024 года, ведет подобные дискуссии еще и с Францией.

Ядерное оружие Великобритании размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). В июне 2025 года Стармер объявил, что Лондон закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12.

В марте 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к согражданам заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса. Газета Financial Times отмечала, что союзники США в Европе изучают возможности создания собственного "ядерного щита" из-за курса американской администрации на восстановление отношений с Россией.