Yonhap: Южная Корея может поставить в Норвегию РСЗО Chunmoo

СЕУЛ, 28 января. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace заключит с Норвегией контракт на поставку реактивных систем залпового огня Chunmoo на сумму $1,9 млрд. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По его информации, церемония подписания ожидается 30 января в Осло. В ней примет участие глава секретариата администрации президента Республики Корея Кан Хун Сик, который находится с визитом в Канаде для поддержки заявки южнокорейской компании в тендере по строительству подводной лодки.

Согласно источникам агентства, контракт может содержать дополнительные условия, связанные с передачей технологий или сотрудничеством с местными компаниями. Yonhap поясняет, что при стоимости контракта более $5,2 млн норвежские власти обычно выставляют подобные требования, причем такое сотрудничество должно быть равнозначно по стоимости основному контракту.

В сентябре 2025 года Hanwha Aerospace заключила соглашение с Норвегией о поставках дополнительных 24 самоходных артиллерийских установок K9 Vidar. Это был уже третий контракт на поставку южнокорейских гаубиц в Норвегию, число таких систем в арсенале норвежских военных в результате поставок вырастет до 52. Первый контракт на экспорт 24 единиц этой техники был заключен в 2017 году и стоил около $2,4 млрд.