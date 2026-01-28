Панды Сяо-Сяо и Лей-Лей вернулись в КНР

Их привезли в Сычуань и разместили на карантин на базе Китайского центра по сохранению и исследованию больших панд

Панда Лей-Лей © AP Photo/ Louise Delmotte

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Панды-близнецы Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые ранее содержались в токийском зоопарке Уэно, вернулись в КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"28 января в 01:00 по местному времени (20:00 по мск) большие панды Сяо-Сяо и Лей-Лей, проживавшие в токийском зоопарке Уэно в Японии, благополучно прибыли в международный аэропорт Тяньфу города Чэнду (провинция Сычуань)", - говорится в сообщении. Позже панды были помещены на базу Китайского центра по сохранению и исследованию больших панд в городе Яань (провинция Сычуань) для прохождения карантина.

После отправки животных на родину Япония осталась без панд в своих зоопарках - впервые за полвека. По данным администрации токийского зоопарка, из-за огромного ажиотажа, связанного с предстоящим переездом панд, билеты на посещение 25 января разыгрывались в ходе предварительной лотереи.

Японская сторона опасается, что КНР из-за обострения отношений между странами может отказать Японии в аренде новых панд. Такая идея уже высказывалась китайскими СМИ и пользователями соцсетей, резко критикующими Японию за высказывания ее премьера о Тайване.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как японский премьер Санаэ Такаити в ноябре 2025 года в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.