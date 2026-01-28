Global Times: Британия переходит к рациональному подходу в отношении КНР

Газета отметила, что визит премьера Великобритании Кира Стармера станет первой за восемь лет поездкой главы британского правительства в Китай

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Отношения Пекина и Лондона следует рассматривать с точки зрения глобальной перспективы, визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера демонстрирует более рациональный подход к Китаю и стремление к предсказуемости в международных отношениях. Такое мнение выразила в редакционном комментарии газета Global Times.

"Это будет первый за восемь лет визит премьер-министра Великобритании в Китай. <…> Перед поездкой Стармер заявил, что Великобритании не придется выбирать между Китаем и США. Эта позиция широко рассматривается как отражение более рационального подхода британской дипломатии в условиях меняющейся международной обстановки. Это наглядно показывает, что даже на Западе узкие круги и конфронтация по блокам теряют свою привлекательность", - пишет издание.

Как отмечает газета, длительный спад в отношениях двух стран показал, что политика Великобритании в отношении Китая не принесла ей тех выгод, на которые она рассчитывала. По оценке издания, на фоне непредсказуемости Вашингтона Лондон начал склоняться к большей предсказуемости во внешних связях.

"Улучшение китайско-британских отношений не только выгодно обеим сторонам, но и создает больше возможностей для продвижения [концепции] многополярного мира. Китайско-британские отношения следует рассматривать в ракурсе глобальной перспективы, выходящей за рамки двусторонних. Безусловно, Китай и Великобритания не сходятся во взглядах по каждому вопросу, но обе стороны могут искать решения путем рационального диалога, основанного на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве. Особую бдительность следует проявлять в отношении голосов, которые преувеличивают отдельные разногласия, превращая их в идеологическую конфронтацию. Мы особенно надеемся, что Лондон сможет преодолеть такие помехи", - указывает Global Times.

Слова Стармера о том, что Великобритании не придется выбирать между США и Китаем, отмечает газета, также говорят о переосмыслении устаревших концепций безопасности. "Все больше проницательных людей на Западе приходят к пониманию, что слепое следование за единственным гегемоном и разрыв глобальных связей в конечном счете подрывают развитие и процветание их собственных стран. Этот менталитет холодной войны серьезно подорвал основу глобальной стратегической стабильности и сотрудничества", - говорится в комментарии.

"Активная подача Великобританией позитивных сигналов об улучшении отношений с Китаем является рациональным выбором, основанным на национальных интересах, а также корректировкой внешнеполитического курса после Brexit. Великобритания полностью способна и имеет право поддерживать конструктивные и позитивные отношения с различными странами, что отражает зрелый и ответственный подход к своим национальным интересам. Китай никогда не был угрозой безопасности или препятствием для развития Великобритании. Надеемся, что этот визит не только позволит достичь новых прорывов в сотрудничестве в конкретных областях, но и задаст прагматичный, рациональный и взаимовыгодный тон для долгосрочного развития китайско-британских отношений", - пишет газета.

Стармер в КНР

Визит Стармера в Китай начинается 28 января и продлится до 31 января. Он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В состав британской делегации вошли министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл и около 60 представителей деловых кругов, культуры и спорта. В частности, вместе со Стармером в Китай отправились руководители фармацевтических компаний AstraZeneca и GSK Паскаль Сорио и Джонатан Саймондс, исполнительный директор банка Standard Chartered Билл Уинтерс, директор лондонского Музея естествознания Даг Гарр и леди-мэр лондонского Сити Сьюзан Лэнгли.