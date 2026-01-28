Рубио 28 января встретится в Госдепе с Мачадо

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в среду проведет встречу с представителем венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

Как следует из рабочего графика Рубио, встреча состоится в американском внешнеполитическом ведомстве в 21:00 мск. Ее тема не уточняется. Встреча будет закрытой для журналистов, протокольная съемка перед ней не планируется.

15 января президент США Дональд Трамп встретился с Мачадо. Как уточнил Белый дом, цель встречи состояла в том, чтобы обсудить "реальное положение дел" в Венесуэле. 22 января Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Мачадо. Американский лидер тогда также отметил, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, по его мнению, "уверенно руководит" страной.

Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.