CNN: замглавы аппарата Белого дома допустил нарушение протокола в Миннесоте

Стивен Миллер заявил, что американская администрация "дала Министерству внутренней безопасности США четкие указания"

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер допустил, что сотрудники пограничной службы могли нарушить протокол в ходе рейда против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), где правоохранители застрелили человека.

В комментарии для телекомпании CNN Миллер заявил, что Белый дом "дал Министерству внутренней безопасности США четкие указания, согласно которым, направленные в Миннесоту для обеспечения безопасности дополнительные сотрудники должны быть задействованы в разыскных операциях, чтобы создать физический барьер между группами, осуществляющими задержания, и нарушителями порядка". "Мы выясняем, почему команда Таможенно-пограничной службы, возможно, могла не следовать этому протоколу", - добавил чиновник.

Телекомпания назвала такое заявление Миллера поразительным, поскольку он считается убежденным сторонником жесткой миграционной политики.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. За несколько недель до этого, 7 января, во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.