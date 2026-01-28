Маск раскритиковал Сикорского за претензии к работе Starlink на Украине

Глава МИД Польши обвинил его в том, что он якобы не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными

Редакция сайта ТАСС

Илон Маск © Allison Robbert-Pool/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Илон Маск в резкой форме отверг критику со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными в ходе украинского конфликта.

Сикорский обратился к Маску в X c вопросом, почему бы ему не остановить "использование Starlink русскими". Министр также заявил, что тот якобы "зарабатывает на военных преступлениях".

"Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink - это хребет системы связи для украинских военных", - ответил предприниматель.

В начале марта 2025 года между Сикорским и Маском уже происходила перепалка в X по вопросу Starlink. Предприниматель подчеркнул, что "линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь", имея в виду терминалы Starlink на Украине. В ответ на это Сикорский пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне не собираются отключать Украину от Starlink. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его "маленьким человечком", а позже - марионеткой финансиста Джорджа Сороса.