Трамп предположил, что законодатель Омар сама подстроила нападение на себя

Американский президент также надеется, что ему не придется "с этим возиться"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что член Палаты представителей Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота), которую во время выступления облили неизвестной жидкостью, сама подстроила нападение.

Журналистка телеканала ABC Рейчел Скотт поинтересовалась у Трампа, видел ли он видеоролик с нападением на Омар. "Нет. Я о ней не думаю. Я думаю, что она мошенница. Так что я действительно особо об этом не думаю. Зная ее, она, вероятно, сама себя обрызгала, - ответил президент США. - Нет, я не видел это [видео]. Надеюсь, мне не придется с этим возиться".

Ранее Омар пришлось прервать выступление в Миннеаполисе после того, как она подверглась нападению. Неизвестный мужчина распылил в направлении законодателя жидкость с резким запахом, когда Омар призвала к отставке министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и упразднению Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Трамп неоднократно выступал с критикой Омар, подозревая ее в причастности к мошенничеству и незаконному обогащению.