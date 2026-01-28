ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Канада усилит контроль за выдачей виз на ЧМ

Это нужно, чтобы не допустить роста числа заявлений на получение убежища в стране
Редакция сайта ТАСС
07:10

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады усилило контроль за выдачей виз приезжающим на чемпионат мира по футболу иностранцам, чтобы не допустить роста числа заявлений на получение убежища в стране. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на заявление ведомства.

"Министерство будет строго следить за всеми потенциальными заявками на получение убежища, связанными с чемпионатом. <...> События наподобие матчей чемпионата не являются основанием для получения убежища", - сказала представитель ведомства Изабель Дюбуа.

Она добавила, что министерство будет проверять заявления на визы от болельщиков, чтобы убедиться в подлинности их намерений. Дюбуа подчеркнула, что наличие билетов на матчи не гарантирует выдачу визы. Въезжающих могут не пустить в страну, если у сотрудников пограничного контроля возникнут подозрения, что человек не планирует возвращаться на родину после чемпионата.

По информации газеты, власти Эритреи ранее уже снимали национальную сборную по футболу с участия в отборочных матчах чемпионата из-за опасений, что игроки попытаются получить убежище в других странах во время поездок.

Газета напомнила, что во время зимних Олимпийских игр в канадском Ванкувере в 2010 году 22 человека из девяти стран мира, в том числе организаторы мероприятий, подали заявления на получение убежища.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных. 

