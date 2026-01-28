США депортировали трех бывших иранских силовиков

По данным Министерства внутренней безопасности, бывшие сотрудники КСИР въехали на территорию страны нелегально в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США депортировало с территории страны трех граждан Ирана, которые, согласно утверждению ведомства, являются бывшими сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в заявлении МВБ США.

"Речь идет об Исхане Халеди, Мохаммаде Мехрани и Мортезе Насирикаколаки. Все три лица являются бывшими сотрудниками КСИР, который [в США] по решению [американского] президента Дональда Трампа в 2019 году был признан иностранной террористической организацией", - отметили в МВБ.

По данным ведомства, три указанных гражданина въехали на территорию США нелегально в 2024 году.

Ранее в начале декабря газета The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что депортации из США могут подвергнуться порядка 2 тыс. граждан Ирана.