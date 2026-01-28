Депутаты Киргизии в марте совершат официальный визит в Россию

Стороны обсудят важные вопросы, отметил спикер киргизского парламента Нурланбек уулу Тургунбек

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Делегация депутатов парламента Киргизии в марте посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщил спикер киргизского парламента Нурланбек уулу Тургунбек.

"В рамках официального визита (делегации депутатов в Россию - прим. ТАСС) будут обсуждены важные вопросы", - сказал он в ходе заседания парламента.

В том числе будут обсуждаться вопросы, касающиеся условий пребывания киргизских трудовых мигрантов в РФ и прохождения грузов через границы.

Ранее Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с просьбой о толковании вопроса об обязательном медицинском страховании семей трудовых мигрантов.

Как поясняли в Фонде ОМС Киргизии, в республике полагают, что пункты договора об ЕАЭС подразумевают оказание медицинской помощи всем гражданам стран - участниц ЕАЭС, если они находятся на территории государств союза. Однако на практике это не работает.