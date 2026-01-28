ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

В Казахстане заявили, что Россия помогает обеспечить безопасность объектов КТК

Министр энергетики Ерлан Аккенженов добавил, что решения принимает консорциум
Редакция сайта ТАСС
07:06

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Российская сторона помогает в обеспечении безопасности объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), инфраструктура которого подверглась атакам украинских беспилотников. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Насколько я знаю, консорциум принимает решение. Также я знаю, что российская сторона помогает в соблюдении безопасности и мер безопасности работы КТК", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах, которые были приняты после нападений. 

КазахстанРоссия