Politico утверждает, что Фицо обеспокоен "психическим состоянием" Трампа

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Европейское издание Politico утверждает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обеспокоен "психическим состоянием" президента США Дональда Трампа.

Как пишет газета со ссылкой на европейских дипломатов, словацкий премьер использовал слово "опасный", когда описывал то, как американский лидер вел себя с ним при встрече 17 января в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Дипломаты отметили, что Фицо был обеспокоен "психическим состоянием" Трампа. В то же время источники газеты не сообщили, о чем словацкий премьер говорил с президентом США.

"Эта абсолютно фейковая новость от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной", - приводит Politico комментарий заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

Как сообщил портал Dennik N, в ходе своего выступления 27 января Фицо не стал комментировать вопрос о его впечатлениях после встречи с Трампом.