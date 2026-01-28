Такаити считает, что Япония может оказать США военную помощь у берегов Тайваня

Союз с Вашингтоном рухнет, если Токио не окажет поддержку в случае атаки, указала премьер

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что ее правительство может применить военную силу, если в ходе чрезвычайной ситуации у берегов Тайваня войска США окажутся под ударом и Токио будет обязан прийти к ним на помощь. Она обосновала это, в частности, необходимостью спасения находящихся на Тайване иностранных граждан.

"Нужно будет направиться на помощь японцам и американцам на Тайване, - цитирует информационное агентство Kyodo высказывания премьер-министра в ходе одной из радиопередач. - Наш союз с США рухнет, если участвующие в таких совместных действиях американские войска подвергнутся нападению, а Япония убежит, ничего не делая".

Законодательство разрешает направлять японские Силы самообороны для спасения собственных граждан только с согласия властей той страны, где они находятся. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов. Направление туда японских войск без санкции Пекина, скорее всего, вызовет его резкую реакцию, полагает агентство.

В ходе передачи Такаити, по этим данным, оговорилась, что речь не идет об обязательном участии Японии в военных действиях, если они возникнут между США и КНР.

Отношения Пекина и Токио обострились после того, как Такаити в ноябре 2025 года заявила в парламенте, что возможный военный кризис у берегов Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", способную вынудить Японию воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела.

КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, еще в 2025 году ввел некоторые экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях и рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну.