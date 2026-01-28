По итогам проверки в ВС Белоруссии устранят недостатки

Президент республики Александр Лукашенко отдельно интересовался, как в непростых погодных условиях организованы размещение и быт личного состава

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович доложил президенту страны Александру Лукашенко о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщило агентство БелТА.

Главе государства подробно доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки, о том, как с поставленными задачами справляются личный состав, техника, как организованы обеспечение и хранение материальных средств. Лукашенко отдельно интересовался, как в непростых погодных условиях организованы размещение и быт личного состава, наличие необходимого обмундирования.

Лидер страны особо акцентировал внимание на вопросах использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности. Президент также поставил необходимые задачи по дальнейшему ходу мероприятий проверки, которая продлится до весны 2026 года. Отмечается, что по ее итогам будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию вооруженных сил, подготовке и обучению личного состава.

Как пояснил Вольфович, результаты проверки готовности ВС страны лягут в основу совершенствования белорусской армии.

"Мы сейчас делаем промежуточный анализ, но, когда закончится проверка, несомненно, будет проведен детальный анализ тех проблемных вопросов и недостатков, которые будут вскрыты в ходе проверки. Все это будет доложено главнокомандующему. Наверное, президент анонсирует какой-то итоговый разбор проверки. Конечно же, они (результаты проверки - прим. ТАСС) лягут в основу совершенствования наших вооруженных сил, подготовки и обучения личного состава", - пояснил он.

16 января в вооруженных силах по поручению Лукашенко началась масштабная проверка, мероприятия имеют внезапный характер. Ход проверки глава государства держит на личном контроле.

Кроме того, 26 января министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в ВС Белоруссии началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Глава ведомства пояснил, что проверка по плану Минобороны и Генштаба и проходящая с 16 января проверка по распоряжению президента - это параллельные, но не связанные между собой мероприятия.