Эксперт Раванди-Фадаи: Израиль руками США хочет "вулканизировать" Иран

Заведующая Восточным культурным центром Института востоковедения РАН при этом отметила, что американский президент Дональд Трамп не готов идти дальше

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Израиль руками американцев будет всячески пытаться "вулканизировать" Иран и не оставит новых попыток найти способ свергнуть правительство исламской республики, однако президент США Дональд Трамп едва ли готов дальше идти по пути эскалации. Такое мнение выразила заведующая Восточным культурным центром Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Иран - это мощная страна, это сильное государство, достаточно прочное и сильное, но все равно мне кажется, что Израиль не отстанет от Ирана и будет всячески придумывать новые какие-то грязные игры для свержения его правительства", - отметила аналитик, комментируя дестабилизацию в республике и риски новой эскалации в регионе.

Эксперт убеждена, что израильская сторона "руками Соединенных Штатов будет всячески добиваться того, чтобы вулканизировать Иран". "Даже, наверное, не столько важно для них поставить марионетку, которая будет угождать интересам Соединенных Штатов и Израиля, сколько именно раздробить Иран. И они для этого все будут делать, - продолжила специалист. - Но что касается вот этой всей военной мощи вокруг Ирана, то мне кажется, что на сегодня это не обязательно означает, что Трамп сейчас готов идти дальше или реально начать войну". Она подчеркнула, что риторика Трампа изменилась в последние дни.

Как отметила Раванди-Фадаи, американский лидер все больше говорит о том, что Иран готов на переговоры, и США уже удалось победить, что, скорее, сигнализирует о стремлении снизить градус напряженности.

Ранее Трамп сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли. Ранее он предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.