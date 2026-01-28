В МИД Испании заявили об изменениях видения США евроатлантической безопасности

Глава испанского дипведомства Хосе Мануэль Альбарес отметил, что европейским странам необходимы сдерживание и гарантированная безопасность

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил об изменениях постулатов Соединенных Штатов относительно евроатлантической безопасности.

"В настоящее время есть изменения постулатов и видения в отношении евроатлантической безопасности со стороны одного из главных союзников, а именно США, - отметил дипломат в интервью радиостанции Catalunya Ràdio. - Я считаю, что трансатлантические отношения, как с точки зрения торговли, так и с точки зрения безопасности, на протяжении последних нескольких десятилетий были, безусловно, взаимовыгодными для всех нас".

"Нам необходимы сдерживание и гарантированная безопасность, - добавил глава МИД. - А это значит, что нужно двигаться к европейской обороне и европейской армии".

Отвечая на вопрос о том, что он думает о происходящем в США в связи с иммиграцией, Альбарес сказал, что есть кадры, которые потрясают.