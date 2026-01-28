При проверке готовности ВС Белоруссии оценивают внедрение опыта СВО

Проверяется умение военных обнаруживать беспилотные летательные аппараты, работать со средствами их обнаружения, отметил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Проверка готовности Вооруженных сил Белоруссии включает оценку внедрения опыта российской специальной военной операции. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Мы делаем упор на то, как внедрен в вопросы боевой подготовки опыт специальной военной операции, какие формы и способы. Допустим, марш-бросок совершается малыми группами. Как сегодня ведут боевые действия? Малыми штурмовыми группами, - приводит его слова агентство БелТА. - Если раньше марш-бросок совершали ротами или батальонами, то сейчас на поле боя перемещаются небольшими группами".

Проверяется и умение военнослужащих обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), работать со средствами обнаружения БПЛА. "Как с помощью стрелкового оружия можно нанести огневое поражение квадрокоптеру или другому летательному средству - на эти вещи тоже обращено внимание. Проверяется умение личного состава противостоять другим современным средствам поражения", - резюмировал Вольфович.

Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко акцентирует внимание и на способности личного состава вести боевые действия в лесистой местности. "У нас же лесисто-болотистая местность. И в проверяемой воинской части на полигоне оборудовано учебное место для обучения личного состава действиям в лесисто-болотистой местности. В лесу поставлены мишени, сделаны укрытия, вырыты капониры... В этих условиях личный состав выполняет огневые задачи. Боевыми патронами, а не имитацией", - добавил госсекретарь Совбеза.

16 января в вооруженных силах по поручению Лукашенко началась масштабная проверка, мероприятия имеют внезапный характер. Ход проверки глава государства держит на личном контроле. Кроме того, 26 января министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в ВС страны началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Глава ведомства пояснил, что проверка по плану Минобороны и Генштаба и проходящая с 16 января проверка по распоряжению президента - это параллельные, но не связанные между собой мероприятия.