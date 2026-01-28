Прокуратура Венгрии обвинила мэра Будапешта в незаконной организации гей-парада

Столичное управление полиции запретило проведение в городе парада сексуальных меньшинств на основании законов, направленных на защиту детей, однако Гергей Карачонь все равно организовал это мероприятие и призывал других людей принять в нем участие

БУДАПЕШТ, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура Венгрии предъявила мэру Будапешта Гергею Карачоню обвинение в незаконной организации в столице прошлогоднего гей-парада (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено), который впервые за последние 30 лет был запрещен властями. Как сообщается на сайте правоохранительного органа, градоначальнику грозит штраф.

"Прокуратура V и XIII районов Будапешта выдвинула обвинение против мэра города и предлагает наложить на него денежный штраф за то, что он, несмотря на запрет полиции, организовал и провел публичное собрание. Согласно обвинительному заключению, 16 июня 2025 года мэр Будапешта опубликовал видеообращение в одной из самых популярных социальных сетей. Он сообщил в нем, что 28 июня 2025 года муниципалитет столицы организует на территории Будапешта мероприятие под названием Budapest Pride, на которое обвиняемый также пригласил своих подписчиков", - говорится в заявлении прокуратуры.

В нем отмечается, что столичное управление полиции запретило проведение в Будапеште парада сексуальных меньшинств на основании законов, направленных на защиту детей, однако мэр города все равно организовал это мероприятие и призывал других людей принять в нем участие. Карачонь возглавил шествие, которое завершилось митингом на набережной Дуная в районе Технологического университета. Размер штрафа, который может быть наложен на него, в заявлении прокуратуры не указан.

О поправках к конституции и закону о собраниях

В прошлом году власти Венгрии запретили проведение в центре Будапешта традиционного парада сексуальных меньшинств, сославшись на новую версию закона о собраниях. Однако Карачонь, избранный на пост мэра как кандидат оппозиции, заявил, что это будет "муниципальное мероприятие", для которого не требуется специальное одобрение полиции.

По оценкам организаторов, шествие собрало более 100 тыс. человек, среди которых были евродепутаты почти из всех стран ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала правительство Венгрии не препятствовать гей-параду, но премьер-министр Виктор Орбан посоветовал ей заниматься своими делами, а не вопросами, которые относятся к компетенции правоохранительных органов.

В марте 2025 года президент Тамаш Шуйок подписал поправки к конституции страны и закону о собраниях, которые были приняты национальным парламентом. Поправка к конституции ставит права детей "превыше всего, кроме права на жизнь", а изменения к закону вводят запрет на публичное проведение мероприятий, которые "демонстрируют отклонения от гендерной идентичности, полученной при рождении, смену пола или гомосексуальность". За нарушение этих законодательных норм предусмотрены высокие штрафы.

Поправки к закону о собраниях, принятые по инициативе правительства, формально не устанавливают полного запрета на гей-парады. Как поясняли венгерские власти, они лишь предусматривают проведение таких мероприятий не в многолюдных местах в центре города, а на удаленной, желательно ограниченной территории. Тем не менее эти правила вызвали протесты со стороны ЛГБТ-сообщества, правозащитных организаций и руководства ЕС в Брюсселе. Они расценили изменения в законодательстве как нарушение права на собрания и в целом как наступление на гражданские права и свободы в Венгрии.