Каллас выступила за сращивание НАТО с ЕС

Глава евродипломатии призвала перераспределить военные усилия от США к Евросоюзу

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала превратить НАТО в европеизированную организацию и фактически выступила за сращивание Евросоюза и Североатлантического альянса по мере переключения США на Азиатско-Тихоокеанский регион и противостояние с Китаем.

"Сейчас США все больше сосредотачивают свое внимание за пределами Европы. НАТО должна превращаться во все более европейскую организацию, чтобы сохранить свою силу. Для этого Европа должна действовать", - сказала она, выступая на конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

Фактически Каллас призвала к сращиванию систем Евросоюза и НАТО, отметив, что 23 страны входят в обе эти организации и "несут особую ответственность за сопряжение действий" двух структур.

Она призвала обеспечить взаимодополнение ЕС и НАТО и усиление европейской составляющей Североатлантического альянса, перераспределив военные усилия от США к Европе.