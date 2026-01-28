Глава МИД Приднестровья обвинил власти Молдавии в блокировании переговоров

Виталий Игнатьев отметил, что молдавские власти не хотят приезжать на приднестровскую территорию

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Власти Молдавии блокируют переговоры по приднестровскому урегулированию, заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

"Они [молдавские власти] заявили, что не хотят приезжать на территорию Приднестровья. А это, соответственно, разрушает тот механизм диалога, который мы осуществляем на протяжении последних нескольких лет", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Он напомнил, что встречи делегаций экспертов Кишинева и Тирасполя с 2023 года проводились в офисе миссии ОБСЕ в городе Бендеры в связи с тем, что приднестровские чиновники опасаются приезжать в Молдавию после принятия молдавским парламентом закона об уголовной ответственности за сепаратизм.

По его словам, "причина очевидна". "Это уголовное репрессивное законодательство о сепаратизме. Это публичный отказ Молдовы от системы гарантий для приднестровских участников - членов переговорной команды от Приднестровья", - пояснил Игнатьев.