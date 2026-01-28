Спецназу США рекомендовали вернуться к тактике диверсионных групп "Джедбург"

В годы Второй мировой войны они организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе, говорится в статье майора ВС Соединенных Штатов Логана Фон Килмера

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Силам специальных операций (ССО) США необходимо пересмотреть свою доктрину, сместив акцент с борьбы с терроризмом на проведение "глубоких операций" в тылу высокотехнологичного противника. Об этом говорится в статье майора ВС США Логана Фон Килмера.

Эксперт в своей статье "Теневая война внутри масштабного конфликта" для американского проекта по исследованию иррегулярных военных действий IWI (Irregular Warfare Initiative) предлагает возродить опыт групп "Джедбург", которые в годы Второй мировой войны организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе.

По мнению Фон Килмера, в условиях крупномасштабных боевых действий задачей спецназа станет создание подпольных организаций, диверсии на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника. Работа в "человеческом домене" и умение мобилизовать местное население в американских интересах должны стать приоритетными навыками ССО США, подчеркивается в статье.

Согласно новой инструкции Министерства обороны США по ведению иррегулярных военных действий, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как форма ведения военных действий, в которой государственные и неправительственные субъекты проводят кампании для убеждения или принуждения государств или других групп посредством непрямых, анонимных или асимметричных действий.