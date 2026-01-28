МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что это не заставит правительство страны изменить свою политику

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 января. /ТАСС/. МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве, чтобы выразить возражения по поводу призывов Венгрии к прекращению финансирования Украины. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметивший, что это не заставит правительство страны изменить свою политику.

"Сегодня украинцы вызвали нашего посла в Киеве. Мы не удивлены. Ни этим фактом, ни тем, что они сказали. Они вновь выразили недовольство тем, что в национальной петиции [руководству ЕС] венгерский народ выразит свое мнение о намерении Брюсселя и Киева потратить венгерские деньги на функционирование и вооружение Украины", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В то же время он отметил, что украинские власти не объяснили, почему в последние дни они неоднократно позволяли себе грубые оскорбления членов венгерского правительства, включая премьер-министра Виктора Орбана. По его словам, такие высказывания звучали из уст Владимира Зеленского, и министра иностранных дел Андрея Сибиги, говорившего даже о какой-то "гитлеризации".

Сийярто считает, что все это делается для того, чтобы оказать давление на Венгрию в преддверии намеченных на 12 апреля парламентских выборов. Украина заинтересована в смене нынешнего правительства страны, которое не пускает ее в Евросоюз.

"Мы должны быть готовы к тому, что украинцы продолжат открытое и грубое вмешательство в апрельские выборы в интересах [оппозиционной] партии "Тиса", - предупредил министр.

"Однако украинцы должны быть готовы к тому, что мы будем защищать суверенитет нашей страны и не позволим им повлиять на окончательные результаты выборов. Мы понимаем, что украинцы хотят победы партии "Тиса", но только венгерский народ может решать будущее Венгрии, а также вопрос мира или войны", - заключил Сийярто.

Ранее Орбан заявил, что украинское руководство перешло допустимую черту в своих нападках на Венгрию и вмешательстве в ее внутренние дела. Он также отметил, что отношения между двумя странами оказались в состоянии конфликта. 27 января по его указанию венгерский МИД вызвал украинского посла в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с вмешательством Украины во внутренние дела Венгрии, в том числе в предстоящие парламентские выборы.